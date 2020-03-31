ثلاثي الحكم في لبنان يطوع السلطة النقدية لأجندته السياسية

استبق رؤساء حكومات لبنان السابقين جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون، بالتحذير من خطورة التعيينات التي تمس السلطة النقدية بلبنان، والمفترض أن يتم إقرارها خلال تلك الجلسة.

ودق الرؤساء سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي الاثنين، ناقوس الخطر معلنين في بيان مشترك بعد التواصل في ما بينهم، أن التعيينات التي جرى التوافق عليها بين مكونات الظهير السياسي لحكومة حسان دياب “تُشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة (17 أكتوبر)”.









وأوضح الرباعي أن “الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من التردد والتلهي. فلبنان لا يمكنه مواجهة الظروف والمخاطر الراهنة على مختلف الأصعدة والمستويات باستمرار ممارسات المحاصصة ومن دون أن يبادر مسؤولوه وحكومته للقيام بالخطوات الإنقاذية والإصلاحية الصحيحة التي تسهم في تصويب بوصلة لبنان وفي إعادة تموضعه على الطريق الصحيح بما يعيد الاعتبار والاحترام لاتفاق الطائف والدستور وكذلك الاحترام للدولة اللبنانية ولسلطتها وللشرعيتين العربية والدولية”.

وسبق أن أصدر الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بيانات مشتركة انتقدوا من خلالها سير إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، بيد أن اللافت في البيان الأخير هو انضمام رئيس الوزراء السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري للتنديد بخطوات الائتلاف المهيمن على السلطة.

وينطوي الموقف الأخير للحريري على حالة من الغضب والاستياء من محاولات القائمين على السلطة ضرب التوازنات القائمة، حيث أبدى تيار المستقبل في وقت سابق تحفظات على تلك التعيينات مطالبا أساسا بإعادة تسمية محمد بعاصيري في منصب النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان.

وانتهت الولاية القانونية لنواب حاكم مصرف لبنان منذ أبريل الماضي، وفشلت الحكومة السابقة التي كان يقودها الحريري في التوصل إلى صيغة توافقية تقوم على التجديد للنواب: الأول (شيعي) والثاني (سني) والرابع (أرمني) وتعيين النائب الثالث (درزي).

وانضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاثنين، للحملة المناهضة لحزمة التعيينات المثيرة للجدل والتي يشتم من ورائها ليس فقط محاولة السيطرة على العمود الفقري للدولة اللبنانية الممثل في السلطة المالية بمختلف مؤسساتها، بل وأيضا تطويق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعد المسؤول الوحيد حاليا في السلطة اللبنانية الذي يحظى بثقة ودعم المجتمع الدولي، ويجد القابضون على الحكم حاليا صعوبة في دفعه للتنحي.

وأعرب رئيس حزب القوات عن أسفه من أن “حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من إجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح أبداً في كل ما يجري”، في ما بدا إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل.

وقال جعجع في تغريدة على موقعه على “تويتر”، “طالما هذا الثلاثي ‘متسلبط’ على السلطة في لبنان، طالما فالج لا يعالج”.

وتابع “بعد انتفاضة شعبية في لبنان انطلقت في 17 أكتوبر ولا تزال مستمرة حتى اللحظة في قلوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وليس في الشوارع بسبب انتشار وباء كورونا، كان من أوّل مطالبها التخلص من الزبائنيّة في الإدارات الرسمية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن الحكومة الحالية وعلى رغم التوقعات المنتظرة منها تحضِّر لتعيينات على نفس الأسس تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة”.