لجنة تسيير “إكسبو 2020 دبي” توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام

قال منظمو إكسبو 2020 دبي، اليوم الإثنين، إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن المنظمين إن اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض وجمعيته العامة ستتخذان قرارا نهائيا بشأن تأجيل الحدث المقرر انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول.









وقالت المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي: “الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي”، مضيفة أن دولة الإمارات العربية تدعم هذا المقترح.

وذكرت اللجنة المنظمة أن المكتب الدولي للمعارض سيعمل من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي، للنظر في تغيير المواعيد.

وتابعت: “للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها، حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل.. وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين”.

ووفقا لاتفاق باريس لعام 1928، فإن أي قرار بشأن إكسبو الدولي يجب أن يُتّخذ من خلال التعاون، ويتم الاتفاق عليه بشكل جماعي من خلال تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.

ومن المفترض أن ينطلق المعرض العالمي في دبي بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2020، ويستمر حتى أبريل/نيسان 2021.

ويقام المعرض الدولي، الذي يعرض إنجازات كل دولة، مرة كل 5 سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.