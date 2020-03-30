مي شدياق تغادر المستشفى…صحتها ومعنوياتها جيدة ويمكن القول أنها تغلبت على الفيروس!

بعد أكثر من أسبوع على إعلان اصابتها بفيروس #كورونا المستجد، أعلنت الوزيرة السابقة #مي_شدياق عن مغادرتها المستشفى، والتزامها بالحجر المنزلي في الفترة الحالية لحين ظهور نتائج الفحوص سلبية.

وانتشر مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشدياق وهي تستعدّ للخروج من مستشفى “أوتيل ديو”.

وظهرت شدياق من شرفة غرفتها في المستشفى، وهي تلقي التحية على شقيقتها ميشا، التي علّقت على الفيديو قائلة: “مي شدياق تستعد للخروج من المستشفى”.

May Chidiac getting ready to leave the hospital Posted by Micha Chidiac Baaklini on Monday, March 30, 2020

وفي حديث لـ”النهار”، أكدت شقيقتها ميشا أنّ مي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى نظراً لتحسن حالتها الصحية، وهي طيلة فترة وجودها داخله لم تستعن بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت شدياق، الى أنّ جميع الفحوص كانت جيدة، وستظهر نتيجة الفحص غداً، وستعاود اجراء فحص آخر بعد 10 أيام، مؤكدة أنّ صحة مي ومعنوياتها جيدة ويمكن القول أنها تغلبت على الفيروس.

المصدر: “النهار”