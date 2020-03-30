صور مُسربة من ممرضة أمريكية.. شاحنة مُكدسة بموتى كورونا في ولاية نيويورك

نشر موقع Buzzfeed News الأمريكي، الأحد 29 مارس/آذار 2020، صوراً سربتها ممرضة تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية لمشرحة مؤقتة، لعدد من وفيات فيروس “كورونا”.

الممرضة البالغة من العمر 38 عاماً، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، قالت للموقع إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث في المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.









الصور التي نشرها الموقع نقلاً عن الممرضة تظهر شاحنة تبريد متوقفة بالقرب من المستشفى أمام باب الإسعاف ومليئة بجثث أشخاص توفوا بسبب “كورونا”، وفقاً لشهادة الممرضة.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY — Chrissy Day Trader (@Charress) March 29, 2020

كما كشفت الممرضة أن داخل شاحنة الموتى كانت جثة لإحدى المتوفيات الجدد، التي كانت تتمتع بصحة جيدة وتبلغ من العمر 71 عاماً، توفيت بسبب الفيروس، قضت معها الممرضة وقتاً طويلاً.

كورونا بنيويورك

في وقت سابق، قال آندرو كومو، حاكم نيويورك، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية زاد أمس 237 حالة، ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965، مضيفاً في مؤتمر صحفي أن الولاية سجلت أمس أيضاً 7195 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.

وتابع قائلاً إن 1175 شخصاً آخرين نقلوا إلى المستشفى، ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من ألفين في وحدات العناية المركزة.

يشار إلى أن نيويورك هي الولاية الأمريكية الأكثر تضرراً من الفيروس.

آخر تطورات الفيروس

وإجمالاً، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وإقليماً، توفي منهم ما يزيد على 33 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 150 ألفاً.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيةً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

كما أجبر الفيروس دولاً كثيرة على غلق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.