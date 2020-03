صور مُسربة من ممرضة أمريكية.. شاحنة مُكدسة بموتى كورونا في ولاية نيويورك

نشر موقع Buzzfeed News الأمريكي، الأحد 29 مارس/آذار 2020، صوراً سربتها ممرضة تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية لمشرحة مؤقتة، لعدد من وفيات فيروس “كورونا”.

الممرضة البالغة من العمر 38 عاماً، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، قالت للموقع إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث في المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.

الصور التي نشرها الموقع نقلاً عن الممرضة تظهر شاحنة تبريد متوقفة بالقرب من المستشفى أمام باب الإسعاف ومليئة بجثث أشخاص توفوا بسبب “كورونا”، وفقاً لشهادة الممرضة.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY

