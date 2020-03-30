بالفودكا والسونا.. هكذا أوصى رئيس بيلاروسيا مواطنيه بمكافحة كورونا

سخر رئيس دولة بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي يعاني منه معظم دول العالم، وأودي بحياة الآلاف، مطالباً شعبه باحتساء الفودكا والعودة الى العمل.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تصريحات الرئيس البيلاروسي الذي قال “اصدم جسدك عبر السونا ومن ثم تناول الفودكا وعد إلى العمل مرة أخرى”.









وتستمر بيلاروسيا في ترك حدودها مفتوحة، والأفراد يذهبون إلى أعمالهم، على الرغم من تسجيل عشرات حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد، كذلك لم تغلق البلاد دور السينما ولا المسارح، كما لم تحظر أى احتفالات جماعية، ولا تزال مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم تُقام وتُبثّ عبر التليفزيون.