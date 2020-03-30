جعجع: طالما الثلاثي متسلبط… “فالج لا تعالج”

لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه “بعد انتفاضة شعبية عارمة في لبنان انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة حتى اللحظة في قلوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وليس في الشوارع بسبب انتشار وباء كورونا، كان من أوّل مطالبها التخلص من الزبائنيّة في الإدارات الرسمية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن الحكومة الحالية وعلى رغم التوقعات المنتظرة منها تحضِّر لتعيينات على نفس الأسس تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة”.

وأسف جعجع ان “حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من إجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح أبداً في كل ما يجري”.









وأضاف جعجع: “طالما هذا الثلاثي متسلبط على السلطة في لبنان، طالما فالج لا تعالج”.