مسؤول أمريكي: الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ملايين

قال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سينتهي بها المطاف على الأرجح بتسجيل ملايين من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذر فوتشي في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) من أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف شخص.

وهناك أكثر من 124 ألف إصابة بالفعل إلى جانب 2190 حالة وفاة في البلاد.

