خوفا من كورونا… مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة النوم- (صور وفيديو)

حالة من الخوف الشديد تسود بين البشر جراء انتشار فيروس كورونا وتزايد حالات الوفاة حول العالم. ومع استمرار الحجر المنزلي، يعمل أكثرية الإعلاميين من منازلهم لتفادي إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.

ومن بين أغرب القصص التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي قيام مذيعة قناة فوكس نيوز الأمريكية “شانون بريم” التي خرجت عن المألوف وقررت تحويل غرفة نومها إلى استوديو لنقل الأخبار. ونشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل أزمة كورونا والتزامها المنزل. وظهرت شانون وهي تدعو متابعيها لمشاهدة الاستوديو المتواضع الذي تم إعداده في غرفة نومها وعلقت عليه: “يبدو الاستوديو مختلفا قليلا الليلة ولكن لا داعي للقلق سنجلب لكم أهم الأخبار”.

كما نشرت شانون صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء وعلقت عليها: “بين الواقع والخيال”.

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4

— Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020