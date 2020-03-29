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المصارف تقول أنها على أتمّ الإستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب

March 29, 2020

أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن “المصارف تحسّساً منها بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والإنسانية، كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان”.
كما أعلنت الجمعية في بيان أنه “في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإن المصارف على أتمّ الإستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية”.

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