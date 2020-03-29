16 % زيادة في وفيات «كورونا» بفرنسا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 319 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس «كورونا»،(السبت)، بزيادة 16 في المائة عن (الجمعة) وليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2314 حالة، مع مسارعة الحكومة إلى زيادة عدد أسِرة وحدات العناية المركزة في كل أنحاء فرنسا.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، لا تأخذ الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة في الحسبان سوى المتوفين في المستشفيات، ولكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة على جمع البيانات بشأن المتوفين في دور المسنين اعتباراً من الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع أن يسفر عن زيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة المسجلة.

وقالت السلطات الصحية إن عدد حالات الإصابة المعروفة بـ«كورونا» ارتفع إلى 37575 حالة اليوم السبت من 32964 حالة يوم الأحد.







