رسالة من زوجة رئيس الحكومة الكندية بعد شفائها من “كورونا”

وجهت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو، الأحد، رسالة إلى جمهورها بموقع “فيسبوك”، وذلك بعد إعلانها الشفاء من إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكتبت ترودو: “أشعر بتحسن كبير، وتلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في العاصمة الكندية أوتاوا”، داعية الجميع إلى ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية والبقاء في المنازل.









وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن في 13 آذار/ مارس الجاري، أن الفحوص أكدت إصابة زوجة ترودو، صوفي، بفيروس كورونا.

ووافق مشرعون كنديون السبت، على حزمة مساعدات بقيمة 82 مليار دولار كندي (57 مليار دولار أمريكي)، لمساعدة الأفراد والشركات على مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، بعد مفاوضات استمرت طوال الليل حول سلطات الطوارئ التي يجدر منحها للحكومة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا وفق آخر الإحصائيات، إلى خمسة آلاف و655 شخصا، إلى جانب وفاة 60 آخرين، فيما تماثل للشفاء 508.