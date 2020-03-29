زبون ترك 10 آلاف دولار بقشيشاً لعمال أحد المطاعم.. وقبل اكتمال فرحتهم طُردوا بسبب كورونا

لم يكد مجموعة من الموظفين في مطعم أمريكي يحتفلون بتقاسم 10 آلاف دولار تركها لهم أحد الزبائن حتى جاءهم قرار بالفصل من العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار السلطات إغلاق المطاعم.

حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 28 مارس/آذار 2020، ترك أحد الأشخاص بقشيشاً يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم بفلوريدا الأمريكية، تقاسمه نحو 20 موظفاً قبل طرد معظمهم من العمل بسبب وباء كورونا المستجد.









إذ حصل العمال في سلسلة “سكيليت” للمطاعم على البقشيش، لتعلق سلسلة المطاعم: “رغم كل القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم”.

ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات. وقال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند: “لا نعرف حتى الآن من هو، لكننا نتمنى تحديد هوية هذا المحسن السخي”، بحسب موقع “جلوبال نيوز”.

كما أضاف: “لدينا زبائن يترددون بانتظام منذ سنوات. هم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضلة وأين يفضلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم”.

عاد 20 موظفاً في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم. واضطر المطعم للتخلي عن 90% من أصل 200 موظف يعملون في 9 مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 100040 حالة، الجمعة 27 مارس/آذار، وهو أكبر عدد إصابات في العالم. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بتسجيل 86498 حالة، ثم الصين التي سجلت 81340 حالة.