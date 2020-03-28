أكثر من 2000 وفاة في يوم واحد في 4 دول أوروبية.. وأمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا

أعلنت إيطاليا السبت 28 مارس/آذار 2020، تسجيل 889 وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و23، بينما ارتفع عدد الإصابات فيها إلى 72248 السبت بعدما سجل الجمعة 64059 حالة.

إسبانيا

في إسبانيا ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفاعاً قياسياً بتسجيل 832 وفاة جديدة أثناء الليل، ليصل الإجمالي إلى 5690، فيما عجزت المستشفيات والمشارح عن استيعاب الضحايا وغالبَ أحد قادة الشرطة دموعه وهو يعلن وفاة زميل له.









فرناندو سيمون مسؤول الطوارئ الصحية قال إن الوباء وصل إلى ذروته في بعض المناطق على ما يبدو، لكن البلاد تفتقر إلى الأسرة في وحدات العناية المركزة. وأضاف “ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة مع تشبع وحدات العناية المركزة”.

مع استعداد إسبانيا لبدء الأسبوع الثالث من الإغلاق، حولت السلطات مبنى عاماً مهجوراً إلى مشرحة مؤقتة أخرى بعد حلبة تزلج على الجليد جرى تحويلها إلى مشرحة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت صحيفة الباييس.

التأثر الشديد ظهر على وجه خوسيه مانويل سانتياغو قائد الحرس الوطني وهو ينعى رئيس فرقة الرد السريع التابعة للحرس الوطني، والذي توفي بفيروس كورونا يوم الجمعة.

الحكومة قالت إن شحنة تضم 1.2 مليون كمامة اشترتها وزارة النقل من الصين لتوزيعها على العاملين في الصحة والنقل والبريد وصلت إلى مطار مدريد.

طعام للأبطال في إسبانيا

في برشلونة، نقل عمال توصيل وجبات مجانية للعاملين في مجال الصحة مساء الجمعة، في إطار مبادرة باسم التوصيل للأبطال تتضافر فيها جهود ست شركات لإرسال وجبات مجانية لما يصل إلى 200 شخص.

لويس ميجيل مارتن وهو طبيب تسلم وجبة عشاء يوم الجمعة في مستشفى ديل مار في برشلونة، قال لرويترز “إنه ليس مجرد طعام بل هدية تنم عن التعاطف والتشجيع حتى نواصل ونفكر في أن كل ما يتم بذله من جهود يستحق العناء”.

المدارس والحانات والمطاعم والمتاجر التي تبيع سلعاً غير ضرورية أغلقت أبوابها منذ 14 مارس/آذار ومعظم السكان يلزمون بيوتهم فيما تكافح إسبانيا لاحتواء التفشي.

بريطانيا

ارتفعت وفيات بريطانيا، السبت، جراء فيروس كورونا إلى 1019، إثر تسجيل 260 حالة جديدة في يوم واحد.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أكد “ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 17 ألفاً و89، بعد تسجيل 510 حالات جديدة، بعد إخضاع 120 ألفاً و776 فرداً للفحص”.

في السياق نفسه، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون إسكتلندا، أليستر جاك، عزل نفسه في منزله بعد ظهور عوارض إصابته بكورونا.

أمريكا

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 100 ألف حالة وتوفي أكثر من 1600 شخص، في حين لجأ الأطباء والممرضات المنهكون إلى مواجهة النقص في الإمدادات الطبية بإخفاء ما يشح منها أو شرائه من السوق السوداء.

عاملون في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة يوم الجمعة طالبوا بتوفير المزيد من الأدوات والمعدات الوقائية لمواكبة تزايد عدد المرضى، في حين صارت بعض المستشفيات في مدن نيويورك ونيو أورليانز وديترويت على شفا عدم القدرة على استيعاب المرضى مع تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس.

الأطباء هناك يشعرون بقلق بشكل خاص من نقص أجهزة التنفس والآلات التي تساعد المرضى على التنفس، وهي مطلوبة على نطاق واسع لأولئك الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد شديد العدوى.

هولندا

في هولندا ارتفعت السبت، حصيلة وفيات كورونا إلى 639 شخصاً، بعد تسجيل 93 خلال الساعات الـ24 المنقضية.

جاء ذلك بحسب منصة “ورلد ميترز” المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم، وأرقام متطابقة جمعتها الأناضول.

وأظهرت إحصائيات المنصة أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 9762، وذلك بعد تسجيل 1159 إصابة جديدة في يوم واحد.

فيما تماثل للشفاء من الفيروس 3 أشخاص حتى اليوم، وفق المصدر نفسه.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 614 ألفاً، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 137 ألفاً.