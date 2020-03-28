ريفي في هجوم عنيف على باسيل: إنتهازيٌّ مسترئِسٌ يتوسَّلُ المنصب!

شنَّ الوزير السابق أشرف ريفي هجومًا “شرسًا” على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وذلك عقب تغريدةٍ للأخير، أثنى فيها على موقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أعلن أنه اتصل ببشار الأسد مؤكداً له دعم دولة الإمارات ومساعدتها له لمواجهة وباء كورونا.

ووصف ريفي باسيل، بأنه “إنتهازيٌّ مسترئِسٌ يتوسَّلُ المنصب من قصر المهاجرين”.









ولفت ريفي الى أن باسيل، “تناسى أن استتباعه لمشروع الدويلة كان السبب في قطع علاقة لبنان بالعالم العربي، وبالتالي في الأزمة الإقتصادية، هذا إذا لم ننسى مساهمته كعضوٍ أصيل في منظومة الفساد والفشل والمحاصصة، وما زال”.

وقال ريفي، في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر”، “إذا ابتليتُم بالمعاصي فاستتروا، الأصالة العربية تميّز بين الأصيل والمتلوّن، والأصالة لا تلتقي مع التسلّق والفساد”.

تغريدة باسيل: وكانت لباسيل تغريدةٌ على حسابه عبر “تويتر”، كتب فيها، “سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”؛جملة واحدة تختصر كل صفات العربي الأصيل”.

وأضاف، “فألف تحية لكل مبادرة إنسانية يقوم بها قائد عربي تجاه شعب عربي عزيز؛ والتحية غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب”.