بالفيديو… هروب مستشار رئيس الوزراء البريطاني بعد إعلان إصابته بكورونا!

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لما قالوا إنه لحظة هروب مستشار رئيس الوزراء البريطاني بعد إعلان إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الفيديو المتداول، يظهر دومينيك كامنيغز، كبير مستشاري جونسون، وهو يخرج من مبنى رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بعد لحظات من سماعه نبأ إصابة جونسون بفيروس كورونا.









This is funny but it confirms the fear of this deadly disease . Here is Boris Johnson's chief adviser ,Dominic Cummings runing out of Downing Street shortly after PM Boris Johnson announced he tested positive for #coronavirus pic.twitter.com/vR4mn870SE — PH MADE (ALPHA MALE) (@ZinaSpeaks) March 27, 2020

والجمعة، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خضع لفحص كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك بعدما ظهرت عليه “عوارض طفيفة”.

وقال جونسون في تغريدة عبر موقع تويتر: “بدأت أعاني من أعراض خفيفة في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وجاءت نتيجة الفحص الطبي إيجابية”.

وتابع: “سأبقى في العزل ولكنني سأستمر في إدارة تصدي الحكومة لمكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو”.