فيديو موجع لطيور في إسبانيا تلاحق مُسنة باحثة عن طعام.. إغلاق الحياة جعلها تفقد مصدر قوتها

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديو لطيور تهاجم مُسنّةً إسبانية كانت ذاهبة للتسوق وكادت تمنعها من السير بينما تبحث عن طعام لم تعد تجده منذ أوقف فيروس كورونا الحياة.

ناشرو الفيديو أشاروا إلى أنه التقط من نافدة منزل في مدينة بينيدورم، جنوب شرقي إسبانيا. وبدا الشارع خالياً تماماً بسبب حظر للتجوال.

Footage from Spain: Birds have run out of food due to the lockdown so they are following people leaving the supermarkets #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/XSkXUzjBm5

