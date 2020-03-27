بالفيديو.. جنبلاط وعقيلته يتفقدان سوق بقعاتا الشوف

تفقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته نورا جنبلاط سوق بقعاتا الشوف الرئيسية، واطلع من بعض اصحاب التعاونيات والسوبر ماركت على الاجراءات الوقائية في مؤسساتهم.

من جهة ثانية، أعلن بيان للتقدمي، أن “بلديات الشوف استكملت اجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع الدفاع المدني والقوى الامنية والتقدمي الذي استقدم لهذه الغاية آلات تعقيم متطورة وطور أنابيب لسيارات الدفاع المدني بحيث تقوم برش السيارات والشوراع بسهولة. وبالمقابل شهدت شوارع الشوف حركة سير خجولة والتزاما بإقفال المؤسسات غير المشمولة بحال الطوارىء، وسيرت القوى الامنية من امن داخلي وجيش بالتعاون مع شرطة البلديات، دوريات للتأكد من عملية الاقفال وإنذار المخالفين”.