بالفيديو: ماغي فرح توقعت حدوث كوارث في 2020.. هل لمّحت لكورونا؟

أثارت المنجمة وخبيرة الفلك اللبنانية ماغي فرح جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لمقتطفات من توقعاتها الفلكيّة في نهاية عام 2019 عن أحداث 2020، فهل كانت تلمح إلى فيروس كورونا؟

نهاية 2019 .. تنبأ الخبيرة الفلكية #ماغي_فرح بأن عام 2020 سيشهد أحداثا غاية في الأهمية .. هل كانت تلمح إلى فيروس #كورونا؟ pic.twitter.com/2zFj2795ap





— DW عربية (@dw_arabic) March 23, 2020

ونشر حساب قناة “DW عربية” على تويتر أبرز توقعات ماغي فرح في شهر كانون الأول 2019 وأبرزها:

“هذه السنة مصيرية، وستطبع العصر بأكمله والسنوات الأكثر من 25 القادمة. الحدث الكبير في هذه السنة يمكن ألا يحدث في مرتين ونحن على قيد الحياة”.

والملفت في الفيديو هو ذكر التواريخ التي ترافقت مع فترة انتشار وباء كورونا، فقالت فرح: “الفترة الواقعة بين 17 شباط و31 آذار هي مسرح لقرارات مهمة تُتخذ ولفرص كثيرة تتاح، من أجل تنفيذ البعض لأهدافه إذا كانت هناك أهداف مرسومة. في هذه السنة تسقط رؤوس كبيرة وتتأثر الأوضاع الاقتصادية بما يحدث”.

وتابعت ماغي: “يمكن أن نسمع عن حالات إفلاس وانهيارات وصدامات عنيفة تترك العالم يبحث عن حلول ويفضح بعض المؤامرات ويدعو لشفافية في كل شيء”.

وأعلنت ماغي فرح أن السيناريو المخيف سيستمر، حيث قالت: “دخول المريخ إلى برج الحمل إشارة وبدء فترة انقلابية مهمة كثيراً وصعبة كثيراً. عادةً، يبقى كوكب المريخ لمدة شهر ونصف بالبرج لكن في هذه السنة فإنه سيبقى من شهر تموز إلى نهاية السنة”.

ومن ضمن توقعاتها الفلكية، أشارت ماغي فرح: “هناك ربما أزمة اقتصادية أوروبية أو حدث استثنائي في روسيا وباكستان والصين، ومرض خطير يصيب أحد المسؤولين الكبار في بلد عظيم”.