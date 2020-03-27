هكذا تبدو رئتا المريض بكورونا.. طبيب ينشر فيديو توضيحياً للآثار المدمرة التي يسببها الفيروس لمصابيه

نشرت صحيفة DailyMail البريطانية، الجمعة 27 مارس/آذار 2020، فيديو توضيحياً، نقلاً عن طبيب جراحة صدر استخدم فيه تقنية الأبعاد الثلاثية، يُظهر الآثار المدمرة لفيروس كورونا المستجد على مريض كان يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشكلات صحية خطيرة قبل أن يلتقط العدوى.

الفيديو التوضيحي أظهر بقعاً صفراء اجتاحت رئتي المريض ،البالغ من العمر 59 عاماً، والذي لم يعانِ قبل التقاط العدوى من مشكلات صحية خطيرة.









هذا ما يسببه كورونا لنا

فيما قال دكتور الجراحة كيث مورتمان بمستشفى جورج واشنطن، الذي صور الفيديو، إن ما يظهر هو ما يسببه كورونا للناس العاديين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية٫ مضيفاً في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “هذا ليس مريضاً بالسكري يبلغ 70 أو 80 عاماً… هذا شخص كان يتمتع بصحة جيدة”.

كما تشير البقع الصفراء إلى مناطق الإصابة بالعدوى وتظهر هذه البقع بسبب الالتهابات الناتجة عن محاولة الرئة مقاومة الفيروس.

اللافت للنظر في الفيديو كذلك هو أن الفيروس لم يتركز في مكان معين بالرئة، بل اجتاح منطقة من الرئتين رغم أن المريض صغير في السن ويتمتع بصحة جيدة.

كما أشار الطبيب إلى أن خطورة كورونا تكمن في التلف الذي يجتاح الرئة ويسبب صعوبة تنفس للمرضى، ويحتاج لوقت كبير للمعالجة التي لا تتحقق للأسف إلا مع نحو 2٪ من المرضى.

آخر تطورات الفيروس في العالم

حتى منتصف الليلة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفاً و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفاً.

فيما أجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.