الحريري: المساجين الاسلاميين اولى بالعفو

شدد الرئيس سعد الحريري على “ان الكورونا ليس باباً للإستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية”.

واعتبر في تغريدة عبر “تويتر” “انه أمرٌ جيد أن يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر، لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات او يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات”.









ولفت في تغريدة اخرى الى “ان هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا”.

وذكر بأنه “سبق أن رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت”.

وأشار الحريري الى أن “اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين والعفو العام بات مطلباً ملحاً يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة”.