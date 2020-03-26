إصابة طبيب بـ”كورونا” في بشرّي.. “إقفال المستشفى ونداءٌ للأهالي”!

صدر عن مدير مستشفى بشري الحكومي آدي لظم، بيانٌ أشار فيه إلى أنّه “بعد أن تبين أن أحد الأطباء العاملين في مستشفى بشري الحكومي مُصاب بفيروس COVID-19، قررت إدارة المستشفى ما يلي: إقفال مستشفى بشري الحكومي في محلة مار يوحنا لمدة أسبوع إعتبارا من مساء 26/03/2020 من أجل إجراء التّطهير اللازم للحفاظ على سلامة الجميع بإنتظار نتائج PCR، وإعلام جميع العاملين في المستشفى بضرورة إجراء الحجر الصحي حتى ظهور النتائج الأولية للفحوصات”.

وطلب من “الجميع تقدير خطورة الوضع والإلتزام بالإرشادات الصحية”.









وفي السياق، صدر عن رئيس بلدية بشري، بيانٌ جاء فيه: “لما تبين لنا ان احد الاطباء المعاينين في مستشفى بشري الحكومي مصاب بفايروس كورونا، يطلب من جميع اهلنا في بشري الالتزام التام بالمنازل لمدة 14 يوم، ويحظر التجول في المدينة الا عند الضرورات القصوى القصوى، والا سنتخذ كافة التدابير القانونية بحق المخالفين، ونرجو من الجميع التفهم الالتزام حفاظا على السلامة العامة وعلى سلامة الجميع”.