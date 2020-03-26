حظر تجول تام من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً بدءاً من الغد

استكمالاً لقرارات الاقفال العام من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً التي اتخذها مجلس الوزراء، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً قضى بمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحاً من كل يوم بدء من 27 آذار.

وعلّق العمل في المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تخزين المواد الغذائية بين السابعة مساء والخامسة صباحاً أيضاً.









وأستثنى المطاحن والأفران والصيدليات ومصانع إنتاج المستلزمات الطبية من القرار .

وكلف القوى الامنية تنفيذ القرار.

و كان مجلس الوزراء اقّر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. وأكد على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.