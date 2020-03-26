//Put this in the section
شريط الأحداث

حظر تجول تام من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً بدءاً من الغد

March 26, 2020

استكمالاً لقرارات الاقفال العام من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً التي اتخذها مجلس الوزراء، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً قضى بمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحاً من كل يوم بدء من 27 آذار.

وعلّق العمل في المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تخزين المواد الغذائية بين السابعة مساء والخامسة صباحاً أيضاً.




وأستثنى المطاحن والأفران والصيدليات ومصانع إنتاج المستلزمات الطبية من القرار .

وكلف القوى الامنية تنفيذ القرار.

و كان مجلس الوزراء اقّر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. وأكد على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com