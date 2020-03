شركة بوش تطور جهازا للكشف عن كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف

أعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية “بوش” اليوم الأربعاء أنها تعمل على تطوير جهاز جديد يستطيع الكشف عن فيروس كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أن جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا يعمل بصورة آلية تماما، وهو مصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية.

وأضافت بوش أن تجربة الجهاز حققت دقة بنسبة تزيد على 95%، مضيفة أنه يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

