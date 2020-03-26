إخبار ضد مي خريش بجرم الإستهزاء بالمقدسات.. دار الفتوى: الاعتذار واجب!

تقدم المواطن أحمد المصري بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد نائبة رئيس التيار الوطني الحر المحامية مي خريش بجرم إثارة الفتنة والإستهزاء بالمقدسات، طالبا توقيفها والتحقيق معها والادعاء عليها بجرم المواد 417 و 457 عقوبات، وإحالتها على القضاء الجزائي المختص وإنزال أشد العقوبات في حقها.

ويأتي هذا الإخبار على خلفية تغريدة كتبتها خريش على حسابها على “تويتر” تدعو فيها الى قراءة كتاب “les derniers jours de Muhammed” آخر أيام النبي محمد ،وهو المؤلف الذي جرى منعه في كثير من الدول العربية والإسلامية جراء تعرضه لشخصية الرسول، ما شكل دعوة لإثارة الفتنة والإستهزاء بالمقدسات.









ولاحقاً أبدت دار الفتوى، في بيان، “أسفها وشجبها للدعوة التي وجهتها احدى السيدات التابعة لتيار سياسي في لبنان لقراءة كتاب فيه إساءة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم”، مستغربة هذا “الترويج الناتج عن خلفيات فكرية خطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك”.

وطالبت دار الفتوى “الجهات المختصة في الدولة بوضع حد لمثل هذه الأمور التي فيها التجديف والمخالفة للأصول التي يرعاها الدستور اللبناني، ولسد باب الذرائع من حصول فتنة بين اللبنانيين”. وأكدت “أن التعرض للأنبياء ورسالاتهم أمر مرفوض ومدان ومعيب في الإسلام، كما يدينه العقل السليم والفطرة الإنسانية السليمة، فالاعتذار واجب وأدا لأي فتنة قد تنتج عن هذا الحدث”.