دياب: حال الطوارئ لا يمكن تطبيقها في لبنان

إعتبر رئيس الحكومة دياب في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء، ان “ما يجري حاليا هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 ايام”، مشيرا الى ان “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.

واكد دياب ان “لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسير ذاتية ل3 مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول اعمال جلسة الخميس، وكل من سيتم تعيينهم هم جدد ومن اصحاب الكفاءة”.