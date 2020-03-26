خبراء الصحة يحذرون من هجوم سنوي لفيروس كورونا

حذر الدكتور أنتوني فوشي يوم الأربعاء من أن الأمريكيين يجب أن يستعدوا لاحتمال أن يصبح كوفيد- 19 مرضاً موسمياً.

وصرح فوشي للصحافيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض أن المزيد من حالات المرض التي تسبب بها فيروس كورونا بدأت تظهر في نصف الكرة الجنوبي، الذي تحول إلى مواسم أكثر برودة.









وقال فوشي:” إذا كان هناك نوع من التفشي في النصف االكرة الجنوبي من الكرة الأرضية ، سيكون من المحتم أن المرض سيعود مرة أخرى حتى لو توقف مؤقتاً”.

وتُظهر الدراسات الجديدة أن الطقس الدافئ قد يبطئ الفيروس، مما قد يعني أن الوباء قد يخف خلال أشهر الصيف القادمة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ولكن فوشي، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، قال إن امريكا بحاجة إلى الاستعداد لدورات أخرى.

وأضاف أن الخطوات الحالية التي يتم اتخاذها، مثل اللقاحات المحتملة والعلاجات الدوائية المحتملة ، ستكون ضرورية لوقف الفيروس مرة أخرى.