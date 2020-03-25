على نيّة لبنان وشفاء شعبه… إضاءة تمثال السيّدة العذراء في حاريصا بالعلم اللبناني

اضيء تمثال سيدة لبنان في حريصا بالعلم اللبناني الليلة وتليت الصلاة لمساعدة لبنان على تخطي ازمة الكورونا التي يعيشها.

وألقى الأب فادي تابت كلمة طلب فيها من “العذراء مريم، التي ترتفع كالأرزة على هذه التلة، أن تتدخل لدى إبنها يسوع، كما فعلت في عرس قانا الجليل ليخلص أولادك، فنحن اليوم في عيد بشارتك، نعيش حدثاً مؤلماً وهو خطر وباء متفش في العالم وفي لبنان، ننتظر منك أن تطلبي من إبنك يسوع ليخلصنا. نضع وطننا وشعبه في قلبك، ونصلي معك لإبنك يسوع كي يشفي مرضانا الذين اصيبوا بالوباء، وأن يلمس وطننا وشعبه”.









ثم كانت تلاوة صلوات والمسبحة الوردية.