وفيات كورونا تتجاوز 20 ألفاً.. الفيروس يواصل تقدمه ويصيب أكثر من 450 ألفاً حول العالم

ارتفعت، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، حصيلة الوفيات بكورونا حول العالم إلى أكثر من 20 ألفاً، منذ انتشار “جائحة” كورونا في العالم نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن واصلت كل من إيطاليا وإسبانيا حصد مئات الوفيات بسبب الفيروس الذي حصد أيضاً أرواح العشرات في بلدان عربية.

فقد أظهرت إحصاءات عالمية أن عدد الوفيات بكورونا حتى الساعة (17: 23 ت.غ) من مساء الأربعاء 25 مارس/آذار، بلغ 20 ألفاً و568 حالة، غالبيتهم في إيطاليا، وسجَّلت إيطاليا وحدها اليوم 683 وفاة جديدة بالفيروس. والإثنين، بلغت حصيلة وفيات كورونا 5 آلاف، ما يعني أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بالفيروس خلال اليومين الماضيين فقط.









حسب آخر إحصائية نشرها موقع “روي لاب ستاتس”، توفي 7503 بالفيروس في إيطاليا، و3281 في الصين، و3486 في إسبانيا، و2077 في إيران.

أكثر من ألف قتيل في يوم واحد بإيطاليا وإسبانيا

وكالة الحماية المدنية الإيطالية قالت، الأربعاء، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة، ما يعكس تراجعاً في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة في اليوم السابق. كما قالت إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176.

ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي حاضراً في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات، لأنه أصيب بالحمى، اليوم الأربعاء، ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.

ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد تعافى 9362 تماماً، الأربعاء، مقارنة مع 8326 في اليوم السابق. ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة مقارنة مع 3396 في السابق.

بينما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة 738 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 3 آلاف و434 حالة.

أوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، الأربعاء، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 47 ألفاً و610 حالات، بعد تسجيل 7 آلاف و937 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

إصابات جديدة في الدول العربية

فقد أعلن الأردن، الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت قطر عن 11 حالة جديدة. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: “سجّلنا 19 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 172، بينها حالة شفاء واحدة”. وأضاف: “الوضع لا يُحتمل، على الجميع الالتزام بمعايير السلامة العامة”.

في قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، الأربعاء، تسجيل 11 إصابة جديدة، ما رفع عدد المصابين إلى 573. وأوضحت الوزارة أن “بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بمسافرين قدموا مؤخراً إلى قطر، وأخرى تعود لأشخاص مخالطين لحالات مصابة”.

كما أعلن النظام السوري، مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4. وقالت وزارة الصحة بالنظام السوري، في بيان، إن الحالات الثلاث ضمن مجموعة تم وضعها في الحجر الصحي، الأسبوع الماضي، وفق وكالة “سانا”.

بينما أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 64 بعد تسجيل حالتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.

فيما أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21، والإصابات إلى 302. وقال جمال فورار الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي: “حالة الوفاة الأولى سُجلت بولاية تيبازة غرب العاصمة، والثانية لامرأة من قسنطينة (شرق)”.

كما أعلن المغرب، مساء الأربعاء، عن وفاة جديدة بكورونا، لترفع الإجمالي لـ6، وسجل 55 إصابة جديدة بالفيروس لترفع العدد إلى 255.