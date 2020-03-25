مستشفى الحريري: وفاة مصاب يبلغ الـ46 من العمر وشفاء 4 و3 حالات حرجة!

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد، وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 69 حالة، من ضمنها 9 حالات نقلت من مستشفيات أخرى.

كما أعلن “امتثال 4 اصابات بفيروس الكورونا للشفاء، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة”، مشيرا إلى بلوغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية إلى 20 حالة شفاء”.









وفي المقابل أعلن “وفاة مصاب يبلغ الـ46 من العمر بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا لمصاب “.

ووصف وضع المصابين بالفيروس بأنه مستقر “ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.

وختم: “لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.