حجر صحي فئة 5 نجوم.. فندق سويسري يقدم عرضاً مغرياً لأثرياء العالم يتضمن اختبار فيروس كورونا

أقدمت سلسلة فنادق فاخرة في سويسرا على تقديم باقة حجْرٍ صحي لضيوفها، تشمل إجراء اختبار فيروس كورونا داخل الغرفة، وزيارات الأطباء، ورعاية تمريض على مدار 24 ساعة، وذلك في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير حول العالم.

حسبما قال تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن فندق وشركة “ولو بيجو” يديران سلسلة شقق فندقية وأماكن إقامة فاخرة في أنحاء سويسرا كافة، وضمن ذلك مدن زيورخ وجنيف وبازل، تقدم هذه الخدمة لنزلائها.









تراجع السياحة بسبب كورونا

التقرير البريطاني قال إنه في ظل خضوع قرابة 20% من سكان العالم للعزل المنزلي، وتقييد عديد من البلدان لحدودها أو إغلاقها بالكامل، تشهد صناعة الضيافة انخفاضاً كبيراً في الطلب على مستوى القطاع. وتأثّرت سويسرا بذلك الانخفاض في وقتٍ مُبكر، لأنّها تتشارك الحدود نفسها مع شمال إيطاليا.

أما قبل تفشي “كوفيد-19″، كان “لو بيجو” يخدم بالفعل قائمةً حصرية من العملاء أمثال: الشريك المُؤسّس في Apple ستيف وزنياك، و”ذئب وول ستريت Wolf of Wall Street” جوردان بيلفورت، وأفراد العائلة الملكية السعودية. وتتراوح تكلفة الليلة في الفندق بين 822 و1.998 دولاراً.

لكن أفخم الفنادق لم تكُن مُحصنةً ضد تراجع الطلب؛ وهو ما دفع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة الفنادق إلى البحث عن حلولٍ أكثر إبداعاً.

إذ قال ألكساندر هوبنر، في مقابلةٍ أجراها: “انخفضت الإيرادات بشكلٍ كبير في مطلع مارس/آذار. فقُلنا: حسناً، يجب أن نتحرّك فوراً؛ من أجل العثور على حل”.

ألكساندر هوبنر أوضح كيف توقفت الحجوزات التقليدية في أعقاب وصول المرض إلى أوروبا، لكنه كان يتلقى طلبات من أشخاصٍ يرغبون في الإقامة داخل مكانٍ فاخر بعيداً عن التفشي، وتجنُّب المستشفيات، مع القدرة على طهي طعامهم والوصول إلى الأطباء والرعاية التمريضية.

مزايا مناسبة للحجر الصحي

مع تزايد الطلب من جانب الضيوف والنزلاء، الباحثين عن خدمة جيدة للحجر الصحي في فنادق فاخرة، بدأ “لو بيجو” الإعلان عن مزايا مُناسبة للحجر الصحي؛ من أجل جذب الضيوف. وتشمل المزايا تسجيل الوصول دون تلامس (لتجنّب الاتصال بالغرباء)، وخدمات طبية داخل غرفة الضيف برعاية عيادة Double Check السويسرية الخاصة.

فندق وشركة “ولو بيجو” / الديلي ميل البريطانية

الرئيس التنفيذي لسلسلة الفنادق أردف: “في البداية، كنا نستقبل استفسارين فقط حول الخدمة الجديدة في اليوم. والآن أصبحنا نستقبل أربعة أو خمسة أو ستة استفسارات في اليوم الواحد، رغم أننا أطلقنا الخدمة قبل أسبوعٍ أو 10 أيام فقط”.

لكن هذه الخدمة من فئة 5 نجوم ليست زهيدة الثمن، وهناك قائمةٌ مُتنوّعة من الباقات المتاحة. إذ يُمكنك شراء اختبار فيروس كورونا مقابل 470 دولاراً تقريباً. وتبلغ تكلفة فحص الممرضة مرتين يومياً نحو 1.763 دولاراً، في حين تصل تكلفة خدمة التمريض على مدار الساعة إلى 4.702 دولار تقريباً.

خدمات فاخرة في فنادق الحجْر

تتضمن الإقامة خدمات توصيل الطعام والطاهي الشخصي يومياً، لكن الإدارة قصرت خدمة التنظيف اليومية على الاكتفاء بتعقيم الغرف بين الضيوف، بناءً على تعليمات الحكومة.

في حين تطلب سلسلة “لو بيجو” من الأشخاص المُصابين فعلياً بـ”كوفيد-19″ عدم الانتقال إلى فنادقها، إذ نصحهم هوبنر بـ”البقاء في أماكنهم”، واتباع الإرشادات الحكومية.

يُمثّل عرض سلسلة الفنادق هذا أحدث الأدلة على أن الأثرياء والمشاهير أقرب إلى الحصول على اختبارات المرض وعلاجه، من الآخرين.

فندق وشركة “ولو بيجو” / الديلي ميل البريطانية

حيث قال عددٌ من المشاهير والرياضيين المحترفين على الشبكات الاجتماعية، إنّهم حصلوا على الاختبار، وهو ما أثار الانتقادات بين بعض من يرون أن الاختبارات يجب أن تُخصّص للمصابين بالأعراض بغضّ النظر عن ثروتهم.

وحين طُرِحَت هذه المسألة على الرئيس ترامب خلال مؤتمرٍ صحفي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قال إنه لا أحد يستحق الحصول على معاملةٍ تفضيلية، رغم اعترافه بحصول الأثرياء على بعض الامتيازات أحياناً.

ترامب أكمل حديثه بالقول: “ربما تكون هذه هي قصة الحياة. وهذا يحدث في بعض الأحيان. إذ لاحظت حصول بعض الناس على الاختبارات بسرعةٍ كبيرة”.