روكز: أين المسؤولون اللبنانيون من وجع الناس؟.. من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع!

غرد النائب شامل روكز على تويتر: “الكارثة الصحية باتت كارثة اجتماعية ايضا، فأين المسؤولون اللبنانيون من وجع الناس؟ تمديد التعبئة العامة يجب ان ترفق بسياسة اجتماعية اقتصادية انقاذية لإعالة المتضررين من موجة البطالة”.

أضاف: “على الوزارات التعاون وخاصة وزارتي الشؤون والعمل لتفعيل برامج مساعدة الأسر الأشد فقرا والمتضررة من كورونا وتداعياته في هذا الوضع الدقيق فورا مع التأكيد على اشراك البلديات واتحاد البلديات بالتنفيذ والتواصل مع مجتمعاتهم المحلية”.









وتابع: “إن المساعدات للجسم الطبي والاستشفائي ضرورية ومشكورة ولكن المساعدات الاجتماعية ضرورية ايضا، لأن من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع”.