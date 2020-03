إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كوروناـ (فيديو)

أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الأربعاء، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم مقر إقامة الأمير تشارلز: “ثبتت إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا. لقد ظهرت عليه أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد”.

وأضاف المتحدث: “جرى فحص كاميلا دوقة كورونوال، وثبت أنها ليست مصابة بالفيروس. ووفقا لتعليمات الحكومة والسلطات الصحية، فإن الأمير والدوقة سوف يبقيان في عزلة ذاتية في منزلهما في اسكتلندا”.

وأوضح المتحدث أنه من المستحيل تحديد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في الكثير من الفعاليات العامة خلال “الأسابيع الماضية”.

Prince Charles has tested positive for #coronavirus.

'He began displaying mild symptoms on Sunday and the positive result came through last night.'

Sky's Royal correspondent @SkyRhiannon explains what she's learnt from Clarence House.

More here: https://t.co/b7Qx6wwoWl pic.twitter.com/NFEI9v995b

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2020