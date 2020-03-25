هوارد ستيرن يسخر من ترامب: اجعل أمريكا عظيمة مثل كوريا الجنوبية على الأقل

سخر المذيع المعروف، هوارد ستيرن، من طريقة رد فعل الرئيس دونالد ترامب على انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة قائلاً:” اجعل أمريكا عظيمة مثل كوريا الجنوبية”.

وأضاف المضيف الاذاعي المثير للجدل المستمعين في برنامجه يوم الثلاثاء ” هذا الرجل مجنون”.









وكان ستيرن يبث برنامجه من منزله وسط تفشي جائحة كوفيد- 19، وقال إنه يتحدث من ” الخندق”.

واوضح المضبف سبب سخطه من ترامب قائلاً:” الناس في كوريا الجنوبية، الآن، لديهم اقنعة طبية، وخضعوا لاختبارات، وتمكنوا من حل الكثير من المشكلات”.

ولقيت كوريا الجنوبية إشادة واسعة النطاق لجهودها الأولية العدوانية لاختبار المواطنين بشأن فيروس كورونا، في حين كانت الاستجابة الأمريكية مرتبكة خاصة فيما يتعلق في تطوير وتوزيع الاختبارات للفيروس.

وكان ترامب ضيفاً متكرراً في برنامج ستيرن، بصفته كرجل أعمال معروف في نيويورك.

وقال ستيرن:” أعرف دونالد ترامب، باركه الله، الرجل خبير في تقييم النساء، ولكنه لا يعرف التعامل مع جائحة كوفيد- 19″.

وأكد ستيرن أن ترامب يحب الظهور على التلفزيون والصحف، ولكنه لا يعرف كيف يمكننا إصلاح البلاد.