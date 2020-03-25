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الوزير السابق محمد الصفدي بصحة جيدة

March 25, 2020

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تحدثت عن وفاة الوزير السابق محمد الصفدي، المكتب الإعلامي للصفدي نفى هذه المعلومات وقال إن صحة الصفدي جيدة وفي تحسن.

من جهتها قالت الإعلامية آمال الياس سليمان على تويتر “تواصلت منذ قليل مع الوزير الصفدي وهو في الحجر المنزلي وبصحة جيدة وتتم متابعته من قبل فريقه الطبي وحالته تتحسن بشكل ملحوظ.. الشكر لله..ولنرسل لكل المصابين المحبة.. وللحاقدين الصلوات وهم بأمس الحاجة اليها!




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