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الجيش يصنع كمامات بمواصفات طبية وصحية

March 25, 2020

نشر الجيش اللبناني عبر موقعه الرسمي على “تويتر”: “في إطار مواكبتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتم توزيعها على العسكريين”.

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