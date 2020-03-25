الجيش يصنع كمامات بمواصفات طبية وصحية

نشر الجيش اللبناني عبر موقعه الرسمي على “تويتر”: “في إطار مواكبتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتم توزيعها على العسكريين”.

في إطار مواكبتها لإجراءات الوقاية من فيروس #كورونا وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتمّ توزيعها على العسكريين.#معاً #بتضامننا_ننجح #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Xd6ytYO0b8





— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 24, 2020