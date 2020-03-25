بالفيديو… بوتين في مركز مكافحة كورونا

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مستشفى بلدة كوموناركا في موسكو الخاصة باستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تفقد سير الأنشطة وأشاد بعمل الأطباء.

وتفقد بوتين خلال زيارته إلى المستشفى حالة الأوضاع فيها وهو يرتدي ملابس للوقاية الصحية، وتحدث مع الأطباء هناك حول سير عملهم.









وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع إدارة المستشفى: “رأيت الأطباء خلال عملهم، كلهم على مواقعهم القتالية. إنهم جميعا يعملون مثل الساعة، بشكل جيد ومنسق”.

وأضاف بوتين: “أشعر أن هؤلاء الأشخاص يعلمون ماذا الذي يجب أن يفعلوه وكيف عليهم القيام بذلك. وهم يحظون بكل الإمكانيات الضرورية، ويستخدمون بشكل فعال التقنيات والمعدات والوسائل المتوفرة لديهم”.

كما أشاد الرئيس الروسي بالمستوى العالي لمراعة المرضى في هذه المستشفى، وقال: “الأشخاص المتعافون يبدؤون حياة أخرى على الإطلاق، وهذا الأمر يحدث بفضلكم بدرجة كبيرة. أنا أعرف ذلك من خبرتي، هذا الأمر يتطلب قدرة على تنظيم العمل، وأنتم تمكنتم من القيام بذلك. وهذا مثال جيد لكيفية تنظيم العمل المماثل”.

من جانبه، وصف كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا، دينبيس بروتسينكو، هذه المؤسسة بـ”الفضائية”، في إشارة إلى المستوى العالي للأطباء والمعدات التقنية، معتبرا أنها أفضل بكثير من مثيلاتها في أوروبا.

وفي غضون ذلك شدد بروتسينكو على ضرورة الاستعداد لكل السيناروهات المحتملة المتعلقة بتطور التفشي.

وقال في هذا السياق: “من وجهة النظر الطبية تم حتى الآن وصف سيناريوهين أساسيين، وهما الأسيوي، الذي يتم فيه تراجع سريع، والإيطالي، الذي يجري وفقه تدهور… أعتقد أنه من بالغ الأهمية التدريب على السيناريو الإيطالي حال حدوث تفش كبير”.

وسجلت في روسيا، حتى اليوم الثلاثاء، 495 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 290 حالة في موسكو و35 في مقاطعة موسكو، بينما تبلغ الحصيلة العامة للمتعافين إلى نقطة 22 شخصا.