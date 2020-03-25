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تسجيل أول إصابة بكورونا في الحدت

March 25, 2020

سجل رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون في بيان، “أول إصابة بفيروس الكورونا في الحدت”.

وأضاف: “نقل المريض الى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حال مستقرة ومطمئنة بإذن الله. كما وتم الحجر المنزلي على جميع أفراد عائلته وأقاربه وكل من كان على إحتكاك معه خلال الأيام الماضية”.




وتابع: “إنني وإذ أضع كافة الإمكانات البلدية في خدمة من اضطروا للحجر، أدعو ومن موقع المسؤولية جميع المقيمين وأناشدهم مناشدة الأخ والأب والحريص على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأحبائهم، الالتزام الصارم بمنع التجول الطوعي، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وفي حال الطوارئ الإتصال ببلدية الحدت”.

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