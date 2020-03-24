زوجة إدريس ألبا تكشف إصابتها بكورونا من زوجها.. أردت البقاء بجانبه

كشفت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الانكليزي إدريس ألبا، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان زوجها الأسبوع الماضي عن معاناته مع الفيروس المميت.
جاء ذلك بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها سابرينا بسبب ظهورها بجانب زوجها أثناء إعلانه عن الخبر الحزين، إلا أنها قال في لقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة التي عليها رعايته”.
وقالت سابرينا في حوار مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري: “لقد اكتشفت أنني مصابة بفيروس كورونا أيضاً ولم أتفاجأ من النتيجة لأنني كنت أحتاج لرعايته ولمسه والبقاء معه”.
وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في المنزل ويقضيان الوقت في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.
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سابرينا البا زوجة #ادريس_البا تعلن إصابتها بفيروس #كورونا • • أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل إدريس ألبا إصابتها بفيروس كورونا بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس • وكانت سابرينا قد تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، مما قد يعرضها للإصابة بالمرض • ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سبرينا القول مدافعه عن قرارها البقاء بجانب زوجها "أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بــغريزة الزوجة بأن عليها رعايته" • وقالت سبرينا في حوار مع الاعلامية #اوبرا_وينفري عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الانترنت أمس السبت "لقد اكتشفت إنني مصابة بفيروس كورونا" • وقال إدريس : "لم أعان من أي أعراض كبيرة و أشعر إنني على ما يرام أنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة" • وقالت سبرينا: "لا أشعر بأي أعراض حتى الآن" • • • البيان ✒️
وكان قد أعلن ألبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق فيديو مصور له إصابته بفيروس كورونا، بعدما أجرى الاختبار، وظهرت النتيجة إيجابية الاسبوع الماضي، ولكن ألبا لم تظهر عليه أي أعراض خلال الفيديو، وذلك يجعله أخطر على الآخرين، وقد أكد خلال رسالته إلى جمهوره على أهمية البقاء في المنزل، لأن هناك آلافا مثله مصابون ولا تظهر عليهم أي أعراض مقلقة.