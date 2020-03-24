زوجة إدريس ألبا تكشف إصابتها بكورونا من زوجها.. أردت البقاء بجانبه

كشفت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الانكليزي إدريس ألبا، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان زوجها الأسبوع الماضي عن معاناته مع الفيروس المميت.

جاء ذلك بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها سابرينا بسبب ظهورها بجانب زوجها أثناء إعلانه عن الخبر الحزين، إلا أنها قال في لقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة التي عليها رعايته”.









وقالت سابرينا في حوار مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري: “لقد اكتشفت أنني مصابة بفيروس كورونا أيضاً ولم أتفاجأ من النتيجة لأنني كنت أحتاج لرعايته ولمسه والبقاء معه”.

وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في المنزل ويقضيان الوقت في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.

وكان قد أعلن ألبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق فيديو مصور له إصابته بفيروس كورونا، بعدما أجرى الاختبار، وظهرت النتيجة إيجابية الاسبوع الماضي، ولكن ألبا لم تظهر عليه أي أعراض خلال الفيديو، وذلك يجعله أخطر على الآخرين، وقد أكد خلال رسالته إلى جمهوره على أهمية البقاء في المنزل، لأن هناك آلافا مثله مصابون ولا تظهر عليهم أي أعراض مقلقة.