رسالة من الحريري إلى الحزب الشيوعي الصيني: أرغب بالتواصل شخصياً معكم

وجه الرئيس سعد الحريري رسالة جوابية إلى وزير دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني “سونغ تاو”، أعرب فيها عن تقديره الكبير للجهود المنسقة للمسؤولين الصينيين لمواجهة وباء كورونا، مثمنا مساهمة الصين في مساعدة لبنان لمكافحة هذا الفيروس. وقال: “إذ أعرب لكم، باسمي، واسم تيار المستقبل، ومن خلالكم للحزب الشيوعي الصيني بقيادة الأمين العام الرئيس “شي جين بينغ”، عن التقدير الكبير لما تقومون به من جهود منسقة للحزب والحكومة والشعب، وللمسؤوليات الإنسانية الشفافة في المعالجات ذات الأبعاد المتعددة في مواجهة وباء كورونا، إنسانياً وصحياً واقتصادياً واجتماعياً. ويسرنا التنويه بالإيجابيات المتحققة في بلادكم، وما تحمله من خبرات ونهج، تستفيد منه البشرية جمعاء”.

وأضاف الرئيس الحريري: “نحن في لبنان نواجه انتشار الوباء، ومن موقعنا السياسي العام والشعبي الواسع، أعلنتُ وصرحتُ وعملت على ضرورة التضامن اللبناني، من قبل كل القوى الفاعلة، شعبياً ورسمياً وحكومياً، لاتخاذ الإجراءات المناسبة على كل المستويات، للنجاح في معركة الحد من الخسائر والانتصار في مكافحة الوباء، وضمان صحة المواطنين، رغم ظروف لبنان الحالية المعروفة.









وثمن الرئيس الحريري مساهمة الصين من خلال سفارتها في بيروت مبادرة المساعدة للبنان، كذلك مساهمة الصين مع العديد من دول العالم.

وختم الرئيس الحريري رسالته بالقول: “أود أن أسجل رغبتي الشخصية، ورغبة تيار المستقبل، في متابعة وتفعيل التواصل مع الحزب الشيوعي الصيني بمختلف الأشكال وعلى كل المستويات. كما أسجل تمنياتي بالتواصل المباشر معكم، ومع الأمين العام للحزب، عندما تسمح الظروف بذلك، بعد انتصار البشرية على الوباء، وعودة الاستقرار العالمي والتفاعل المباشر.