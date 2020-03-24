بعد إشاعة اصابتهما بكورونا… القوّات: “جعجع وعقيلته بألف خير من ربّنا”

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “على أثر تناقل خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عصر اليوم، مفاده بأنه طلب من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد اصابته بالفيروس” مرفق بصورة لموكب امام مستشفى “Hôtel Dieu” يزعم أنها لموكبه، يهم الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن تنفي نفيا قاطعا ما ورد في هذا الخبر، فهو خبر كاذب وعار من الصحة.

كما تؤكد الدائرة الإعلامية أن د. جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع “بألف خير من ربنا”.









ويهم الدائرة الإعلامية أن تشدد على أن الخصومة السياسية لا تجيز إشاعة الأخبار الكاذبة لمحاولة النيل من الخصم السياسي، لذلك تطلب الدائرة الإعلامية من الجهات القضائية والأمنية المعنية متابعة هذا الخبر الكاذب لاكتشاف مصدره وملاحقة من هم وراءه لمقاضاتهم أمام القانون”.