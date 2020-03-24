بينما يقاتل العالم في مواجهة كورونا.. فيروس “هانتا” يظهر من جديد في الصين ويقتل رجلاً

بينما يكافح العالم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مقاطعة ووهان الصينية، أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة رجل في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، بعد إصابته بفيروس “هانتا”، بعد أن أُجريت عليه التحاليل لمعرفة سبب الوفاة.

موقع مجلة “newsweek” الأمريكية، ذكر الثلاثاء 24 مارس/آذار 2020، نقلاً عن صحيفة جلوبال تايمز الصينية، أن الرجل الذي ينحدر من مقاطعة يوننان توفي أثناء عودته من العمل في حافلة، أمس الإثنين، وبيّنت التحاليل إصابته بفيروس هانتا، وعلى ذلك، تم إجراء اختبار لـ32 شخصاً آخر في الحافلة، لمعرفة ما إذا كانت انتقلت العدوى إلى أحدهم.









كما أضافت المجلة أنه وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإنَّ فيروس هانتا Hantavirus هو مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض، ويمكن أن تسبب أمراضاً متنوعة لدى الناس.

يمكن أن يسبب الـHantavirus متلازمة الهنتافيروس الرئوية (HPS)، وأعراضها تشبه الإنفلونزا مثل الحمى، والسعال، والألم العضلي، والصداع، والخمول، وضيق التنفس، التي تتطور بسرعة لتصبح فشلاً حاداً في الجهاز التنفسي.

كما يمكن أيضاً أن تؤثر على الكُلى بجانب الأعراض السابقة فيما يُعرف باسم الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية (HFRS).

كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟

لحسن الحظ لا ينتقل المرض عن طريق الهواء، فهو ينتشر عن طريق ملامسة فضلات ولعاب القوارض، لكنه فيروس خطير، حيث يصل معدل وفياته إلى 38%، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

وفي الغالب لا ينتقل HPS من شخص لآخر، في حين أن انتقال HFRS بين الأشخاص نادر للغاية، ويُعد التحكم في أعداد القوارض هو الاستراتيجية الأساسية للوقاية من عدوى فيروس هانتا Hantavirus.

يذكر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، أن فيروس “هانتا” لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، في حين تم توثيق حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين، عن طريق الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس.

كما أن الناس الأكثر عرضة للإصابة بفيروس هانتا هم سكان المناطق الريفية، مثل الغابات أو الحقول أو المزارع التي تعيش فيها ناقلات القوارض، وفقاً لهيئة الصحة العامة.

أعراض الإصابة بالفيروس

تشمل أعراض الإصابة التهاب المفاصل الروماتويدي المميت، والتعب، والحمى، وأوجاع العضلات، خاصةً في الفخذين والظهر والوركين، وأقل من الكتفين. قد يشعر الشخص أيضاً بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة. بين 4 إلى 10 أيام بعد المرحلة الأولى، يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس، وسعال، وقد تمتلئ رئته بالسوائل.

قال أحد المرضى لمركز السيطرة على الأمراض الذي كان يعاني من HPS، وكأنه “شريط ضيق حول صدري ووسادة على وجهي”. ويموت 38% ممن يصابون بهذه الحالة.

في حالات HFRS، تظهر أعراض الشخص بسرعة، وتشمل هذه آلام الظهر والمعدة، وكذلك الصداع والقشعريرة والغثيان والحمى. كما قد تكون رؤيتهم ضبابية أيضاً، وقد يصبح وجههم محمراً أو ملتهباً.

يمكن أن يتبع ذلك انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى الصدمة الحادة، وتسرب الأوعية الدموية والفشل الكلوي الحاد. اعتماداً على فيروس هانتا الذي يسبب HFRS، يموت ما بين 1 إلى 15% من المرضى.