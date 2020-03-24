بالفيديو.. ترامب يفر مازحاً من مؤتمر صحفي بعدما قالت مسؤولة تقف بجانبه إنها أصيبت بالحمى

نشرت وسائل إعلام أجنبية، الثلاثاء 24 مارس/آذار 2020 ، لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقف إلى جانب منسقة الاستجابة لفرقة عمل فيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بحث آخر تطورات الفيروس.

الفيديو أظهر بيركس وهي تتكلم عن الفيروس، إذ قالت إنها قبل يومين أصيبت بالحمى، ليبتعد عنها ترامب مازحاً، ويهرب من المنصة؛ خوفاً من أن تسبب له بيركس عدوى الفيروس ثم عاد وهو يبتسم.









"I had a little low-grade fever." pic.twitter.com/uRZnQA11Z6 — Breitbart News (@BreitbartNews) March 24, 2020

في وقت سابق، تأكدت إصابة أحد مساعدي ترامب، السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول٬ بعد أن أكد مكتبه في بيان له، أن بول “بخير ويخضع حالياً للحجر الصحي. لا تظهر عليه أعراض، وخضع للاختبار من باب الحرص الزائد؛ نظراً إلى كثرة سفره وحضوره كثيراً من المناسبات”، مشيراً إلى أنه لا يملك معلومات بشأن أي احتكاك مع شخص مصاب، حيث بدأ بول العمل عن بُعد منذ عشرة أيام، ولذا “لم يحتكَّ أي من الموظفين عملياً بالسيناتور بول”.

آخر تطورات الفيروس بأمريكا

في آخر تطورات الفيروس بأمريكا سجلت المراكز المعنية بمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادةٍ قدرها 18185 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400.

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ذكرت أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يصيب الجهاز التنفسي، بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس/آذار، مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في 20 مارس/آذار.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.