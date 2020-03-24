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وفاة أمريكي بعد تناول دواء مضاد للملاريا وصفه ترامب بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا

March 24, 2020

أعلنت شركة بانر هيلث للرعاية الصحية يوم الاثنين عن وفاة مريض، وقالت إن زوجته في حالة حرجة بعد أن تناولوا على ما يبدو دواءً مضاد للملاريا وصفه الرئيس الأمريكي كعلاج محتمل لفيروس كورونا بدون وصفة طبية من الطبيب.

وحثت الشركة في بيان على عدم تعاطي الأدوية التي لا توصف لهم لمكافحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى مرض الآلاف من الأشخاص في جميع انحاء البلاد.




وتستخدم المادة الكيمائية، المتوفرة على شكل أقراص كدواء مضاد للملاريا، كمادة كيمائية للتنظيف.

وأوضح البيان أن الرجل مات وأن زوجته- في الستينات من العمر- تحت رعاية حرجة بعد أن تناولا فوسفات الكلوروكين، وهي مادة مستخدمة بشكل شائع لتنظيف أحواض السمك.

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