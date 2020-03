وفاة أمريكي بعد تناول دواء مضاد للملاريا وصفه ترامب بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا

أعلنت شركة بانر هيلث للرعاية الصحية يوم الاثنين عن وفاة مريض، وقالت إن زوجته في حالة حرجة بعد أن تناولوا على ما يبدو دواءً مضاد للملاريا وصفه الرئيس الأمريكي كعلاج محتمل لفيروس كورونا بدون وصفة طبية من الطبيب.

وحثت الشركة في بيان على عدم تعاطي الأدوية التي لا توصف لهم لمكافحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى مرض الآلاف من الأشخاص في جميع انحاء البلاد.

وتستخدم المادة الكيمائية، المتوفرة على شكل أقراص كدواء مضاد للملاريا، كمادة كيمائية للتنظيف.

وأوضح البيان أن الرجل مات وأن زوجته- في الستينات من العمر- تحت رعاية حرجة بعد أن تناولا فوسفات الكلوروكين، وهي مادة مستخدمة بشكل شائع لتنظيف أحواض السمك.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020