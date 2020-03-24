شدياق بعد اصابتها: كورونا ”مش عيب” ولاعلان حال الطوارىء

بعد اعلان الوزيرة السابقة مي شدياق اصابتها بفيروس كورونا المستجد، توجهت برسالة عبر “النهار” الى الجميع بأن ينتبهوا ويتخذوا الاجراءات الوقائية اللازمة لاسيما الذين كانوا على سفر وعادوا الى لبنان، “عليهم أن يراقبوا أنفسهم ولا يهملوا أي عارض وأن يجروا فحص كورونا”. وأشارت الى أنها منذ عودتها من باريس، كانت قد عزلت نفسها في منزلها تماماً، مؤكدة على الاجراءات التي اتخذتها لجهة الوقاية المطبقة على العاملات المنزليات، “وقد وضعن القناع الخاص والقفازات خلال العمل”، لذا تقول مي: “ضميري مرتاح”.

وتضيف أن حراراتها كانت 37 ونصف درجة وشعرت بعوارض، فأجرت الفحص يوم السبت لتظهر النتيجة الاثنين وتنتقل على اثرها الى مستشفى أوتيل ديو، ملاحظة أن “نتيجة الفحص تستغرق وقتاً طويلاً كي تظهر ويجب أن تأخذ الأمور مساراً زمنياً أقل”.









شدياق كرّرت النداء للناس بأن يبقوا في منازلهم وألا يخافوا أو يخجلوا من الاصابة بالفيروس، قائلة “الكورونا مش عيب”. ورأت أن حال التعبئة المعلنة ليست كافية لمنع تفشي كورونا و”الدليل ما نراه من خروقات يومية في الأسواق الشعبية وغيرها لاسيما من قبل أصحاب القدرات المحدودة”، مؤيدة ضرورة اعلان حال الطوارىء مع ما يتطلبه الأمر من اجراءات لحماية لبنان من آثار انتشار الفيروس.

المصدر: النهار