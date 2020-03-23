يوم “كارثي” في إسبانيا.. فهل تسير على خطى إيطاليا؟

أعلنت الحكومة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت عتبة الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة.









وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33089 حالة في إسبانيا.

وباتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا.

والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات كورونا.

وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء “كوفيد 19”.

من جانبها، أشارت الحكومة الإسبانية إلى أنها ستفعل كل ما يلزم لمكافحة جائحة كورونا، وتحذر من أن “الأسوأ لم يأت بعد”.