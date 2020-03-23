نهرا متخوّف ويناشد أغنياء طرابلس

دعا محافظ الشمال رمزي نهرا أغنياء طرابلس للتبرع الى ابناء المدينة والإلتفات الى افقر مدينة في لبنان خاصة انهم أغنى اغنياء لبنان.

وكشف أنه “مع البلدية والسلطات المعنية يبذلون كل الجهد لتنفيذ التعليمات الرسمية لكنه متخوف من عجز السطات المعنية من إقفال أسواق طرابلس وقطع ارزاق العائلات الفقيرة”.









واعتبر ان بلدية طرابلس التي تعمل حاليا على وضع خطة اجتماعية لمساعدة ابناء المدينة هي عملياً غير قادرة على إعالة ثلث شعب طرابلس، كما دعا المحافظ اصحاب المولادات لإعفاء ابناء المدينة لاسيما في المناطق الفقيرة والأسواق القديمة من تسديد اشتراكاتهم هذا الشهر أو تأجيلها في هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيمنع أصحاب المولدات منعا باتا من قطع الإشتراكات عن اي متخلف عن الدفع من أصحاب الحاجة.