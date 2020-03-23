وزير الصحة: الإجراءات الوقائية ضد كورونا ضرورية ولكن “لا داعي للهلع”

قال وزير الصحة حمد حسن لبرنامج “وهلق شو” على قناة الجديد إن الإجراءات الوقائية ضد كورونا ضرورية ولكن “لا داعي للهلع”.

وأضاف أنه “لا صحة لخبر وصول 50 مصاباً بالكورونا من إيران إلى لبنان”

وزير الصحة أشار إلى أن 11 بالمئة من الحالات المصابة بالفيروس في لبنان مجهولة المصدر ونحن حتى الآن في المرحلة الثالثة من انتشار الوباء.









وأشار حسن إلى أن “ما أعلن هو حالة طوارئ صحية وتعبئة عامة وإغلاق للحدود ولدينا أسبوع وبعدها نقرر إذا كنا سنذهب لإجراءات أخرى.

كما كشف وزير الصحة أنه تم الحجز لاستيراد 120 جهاز تنفس من ألمانيا مبيناً أنه بالنسبة للمستشفيات الخاصة، تكلفة المصابين بالكورونا وغير المضمونين تغطيها وزارة الصحة.

وبين وزير الصحة أنه لن يقف حجر عثرة في طريق الدكتور هادي مراد والإجراءات بخصوص استرداد شهادته لم تستكمل ويمكنه متابعة عمله وكأن شيئاً لم يكن.