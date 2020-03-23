جنبلاط يتبرع باكثر من نصف مليون دولار لمستشفى الحريري والصليب الأحمر: تأخرّنا لمواجهة كورونا!

رأى رئيس الحزب “التقدمي الاشنتراكي” وليد أنّه “تأخرنا في التدابير لمواجهة كورونا ويجب التنسيق بين القوى الامنيّة بقيادة الجيش لفرض حال الطوارئ والأمر يحتاج الى قرارٍ سياسي لم يأتِ بعد”.

واضاف في مداخلة عبر للـmtv: “يجب إنشاء صندوق وطني لمساعدة المحتاجين وتأمين غطاء لكلّ مواطن لبناني ومنع انتشار الجوع”.









وأعلن جنبلاط أنّه سيتبرع لمستشفى الحريري بـ٥٠٠ الف دولار وللصليب الأحمر اللبناني بمئة ألف دولار.

ختم: “من الارض والى الارض نعود، صحيح هناك طقوس لدى الديانات لدفن موتاها، الا ان ايطاليا لجأت الى حرق الجثث، واسأل الاطباء ان مات المريض هل يموت المرض معه؟”