خامنئي: هناك شكوك في أن أمريكا خلقت فيروس كورونا!

قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأحد، إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد أمر غريب، ووصف زعماء الولايات المتحدة بأنهم “دجالون”.

وعلى الرغم من التوتر الشديد بين الدولتين منذ فترة طويلة، عرضت واشنطن مساعدات إنسانية على إيران في وقت تواجه فيه صعوبات للتغلب على انتشار المرض.









وقال خامنئي في الخطاب: “عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس… أنتم متهمون بإيجاد هذا الفيروس. لا أعلم إن كان الأمر صحيحا لكن من الغريب أنكم ترغبون في مساعدة إيران”.

وأضاف: “بخلاف حقيقة أنكم تواجهون نقصا في سبل مكافحة الفيروس.. ماذا إذا أعطيتم لنا عقارا يساعد على بقاء الفيروس في إيران بشكل دائم؟”.

وتابع: “إيران لديها القدرة على تخطي أي أزمة بما يشمل تفشي كورونا”.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي أعاقت اقتصاد طهران.

وزادت حدة التوتر عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة بطائرة مسيرة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في الثالث من يناير/ كانون الثاني، وردت إيران بضربات على أهداف أمريكية في العراق في الثامن من ذات الشهر.

وقال خامنئي: “عدونا الأول هو أمريكا. إنها أكثر أعداء إيران شرا وشؤما… وقادتها دجالون”.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم على العقوبات الأمريكية في عرقلة جهودها للحد من انتشار المرض ودعت لرفع تلك القيود لكن واشنطن رفضت رفع العقوبات عنها.