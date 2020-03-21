نتنياهو: كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل “قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف”.

وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة 12 الإسرائيلية الخاصة، “لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور”.









ولفت إلى أن “وزارة الصحة قد تجري خلال الفترة المقبلة 20 ألف فحص يوميا” للفيروس.

واعتبر نتنياهو، أن إسرائيل في “وضع أفضل” من دول أخرى، لأنها قررت إغلاق الحدود.

وأوضح أن نسبة الوفاة بين مصابي كورونا في إسرائيل، قد تراوح من 2 ـ 4 بالمئة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 883، بعد تشخيص 178 حالة جديدة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة بالوباء، الجمعة.